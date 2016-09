Janssen is met afstand de beste

Daar voorin loopt Vincent Janssen. Hij is op dit moment met afstand de beste speler in dit Nederlands elftal. Die gozer is fysiek helemaal in orde, altijd in beweging en hij heeft oog voor zijn medespelers. Het is echt niet te geloven dat hij vier jaar geleden alleen nog maar bij Almere City aan de bak kon nadat Feyenoord hem had verteld dat hij tekort zou komen voor de eredivisie.



Deze Janssen moet wel veel meer voorzetten gaan krijgen. De vraag is of Steven Berghuis en Quincy Promes hem morgen aan het werk kunnen zetten. Die twee leden tegen de Grieken wel erg vaak balverlies. Promes is in het shirt van Oranje op deze manier toch een mysterie aan het worden. In de Russische competitie is hij één van de absolute sterren, Spartak Moskou heeft pas zijn contract nog maar eens met vier seizoenen verlengd. Maar in Oranje valt hij mij eigenlijk altijd tegen.



Als Robben en Elia geblesseerd blijven en Memphis niet aan spelen toekomt in Engeland, is de spoeling op onze flanken dun. Te dun als je het mij vraagt. Promes en Berghuis lieten het niet zien tegen Griekenland. De jonkies Ricardo Kishna en Jean-Paul Boëtius van Jong Oranje moeten eerst de volgende stappen in hun ontwikkeling nog zetten. En Luciano Narsingh komt in mijn ogen tekort. Als die situatie zo blijft, is het misschien het overwegen waard om straks met twee spitsen te spelen. Bas Dost en Vincent Janssen. Maar goed, dat zal tegen Zweden nog niet gebeuren.



Ik hoop vurig dat Oranje de kwalificatie goed start. Dat klinkt logisch voor een Nederlandse voetballiefhebber, maar de laatste weken is het mij weer eens akelig duidelijk geworden dat lang niet iedereen er zo in staat. Er lopen mij rond Oranje iets te veel lijntjes, er zijn iets te veel belangetjes.



Het gaat bij veel mensen allemaal om 'ik, ik, ik' en zeker niet om het Nederlandse voetbal als geheel. Dat is sneu voor Danny Blind, die nu ook wel uitstraalt dat iedereen hem heeft laten zakken. Daarom is het tijd voor een stevig signaal van Oranje in Zweden. We zijn nu wel lang genoeg uitgelachen.