Janssen maakt vanaf de stip eerste goal voor Spurs

,,Ik wilde de penalty heel graag nemen", vertelde Janssen na afloop aan het clubkanaal. ,,Het voelt geweldig om mijn eerste doelpunt te maken voor deze fantastische club. De fans waren ook heel aardig voor me."



Tottenham won met 5-0. Oud-Ajacied Christian Eriksen maakte twee doelpunten.



De verwachting is dat Janssen de komende weken veel gaat spelen voor Tottenham, omdat eerste keus in de spits Harry Kane voorlopig geblesseerd langs de kant staat.



Nederlands gekleurd United verder

Ook Manchester United en Manchester City haalden de volgende ronde. Het geplaagde United won, met Memphis Depay, Daley Blind en Timothy Fosu-Mensah in de basis, met 1-3 bij Northampton. Alleen Blind maakte de negentig minuten vol.



Manchester City won met 1-2 van Swansea City, waar Mike van der Hoorn in de basis stond. Bij City maakte de Belg Vincent Kompany zijn rentree na veel blessureleed.