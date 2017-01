Zou je er zelf eens lekker voor gaan zitten als krantenlezer: een groot interview met Giovanni van Bronckhorst?



Van Bronckhorst: ,,Je vraagt dat natuurlijk niet voor niks. Als trainer van Feyenoord moet je gewoon niet alles in het openbaar zeggen. Journalisten hebben daar misschien een probleem mee, maar ik vertegenwoordig altijd en overal de club Feyenoord. Dat is een grote verantwoordelijkheid.''



De media betitelen de wekelijkse perspraatjes van de trainer van Feyenoord vaak als saai.



,,Ach, saai. Wat is saai? Als je zeven keer in drie weken een wedstrijd speelt en je moet daar als trainer continu op vooruit- en terugblikken, dan heb je op een gegeven moment als trainer ook nauwelijks nog iets te melden. Je vertelt dan toch voortdurend hetzelfde? Maar of je dat saai moet noemen?''



Logo Volledig scherm Giovanni van Bronckhorst. © Photo News

Quote Het is een vorm van bescherming dat ik niet overal diep op inga. Bescherming van mezelf, maar ook van mijn elftal. Ik denk gewoon heel goed na over wat ik wél en wat ik níet zeg Giovanni van Bronckhorst Misschien is voorzichtig een beter woord?



,,Je weet als trainer van een grote club dat je maar één dingetje verkeerd hoeft uit te leggen en overal verschijnen de grote koppen op internet. Het is een vorm van bescherming dat ik niet overal diep op inga. Bescherming van mezelf, maar ook van mijn elftal. Ik denk gewoon heel goed na over wat ik wél en wat ik níet zeg. Je moet in deze functie altijd op je hoede zijn.''



Je voorgangers Fred Rutten en vooral Ronald Koeman beten af en toe fel van zich af. Jij haalt vaak je schouders op. Wat dacht je eigenlijk toen PEC-trainer Ron Jans, na eerst door jullie met ­ 3-0 opzij te zijn gezet, zijn twijfels ventileerde of dit Feyenoord wel in staat is om de titelrace vol te houden?



,,Ron Jans kreeg die vraag en koos ervoor om die te beantwoorden. Ik zou zelf nooit iets zeggen over een andere club, want daar heb ik niets mee te maken.''



Dertig seconden op televisie kunnen jarenlang een imago bepalen, zei je eerder. Dat zal hier mee te maken hebben. Hoe werkt het volgens jou?



,,Pep Guardiola was laatst geïrriteerd tijdens een kort interview na een wedstrijd, de mensen hebben hem heel lang niet zo gezien. Maar het blijft wel hangen. Tijdens de Spelen in Rio was er die emotie bij atlete Dafne Schippers, die gewoon teleurgesteld was. Daar hebben heel veel mensen dan een mening over. Dat is wat ik daarmee bedoel.''

Logo Volledig scherm Giovanni van Bronckhorst. © ProShots

Toch toon je af en toe wel jouw emoties in de ­media. Bij het programma De Wandeling van ­presentator Sander de Kramer schoot je vol toen hij over jouw oma begon en haar betekenis in jouw leven.



,,En nu jij over mijn oma begint, krijg ik meteen weer kippenvel. Ik word snel emotioneel als het over familie gaat. Die slechte periode vorig seizoen met die reeks nederlagen, die nam ik natuurlijk mee naar huis. Mijn oudste zoon Jake had er last van. Dan komt het te dichtbij. De jongste, Joshua, beleefde het gelukkig heel anders. Die stelde voor om na weer een verloren wedstrijd lekker gezellig met zijn allen de stad in te gaan om een hapje te eten, hahaha.''



Joshua van Bronckhorst zorgde dus voor de ­vrolijke noot in een sportief zware periode?



,,Ja, mooi hè? Joshua is heel onbevangen. Hij zit op korfbal en heeft in Amerika de sport lacrosse ontdekt. Er blijkt ook een club in Rotterdam te zitten en daar wil hij lid van worden. Het contrast tussen mijn twee jongens is groot, dat is leuk om te zien.''

Logo Volledig scherm Giovanni van Bronckhorst met zijn zoon Joshua bij zijn afscheid als profvoetballer in 2010. © ProShots

Die positieve instelling heeft hij misschien van zijn vader. De trainer van Feyenoord is een positief ingesteld mens.



,,Ik vind dat je als trainer van Feyenoord verplicht bent om positief te blijven. Maar ik sta nu niet vooraan om mijn gelijk te halen omdat we veel winnen. Zo zit ik niet in elkaar. Ik lees wel alles, want ik wil weten wat er in en rond mijn ploeg speelt. Maar als ik het anders ervaar, ga ik geen verhaal halen. Nooit gedaan ook.''



Feyenoord is sinds 28 februari vorig jaar bijna ­onverslaanbaar. Welk stempel heb je inmiddels op het elftal gedrukt?



,,Ik denk dat wij de laatste maanden een speelwijze hebben ontwikkeld die echt bij Feyenoord past. We kunnen een heel hoog tempo hanteren, maar staan ook fysiek ons mannetje. We leunen nooit achterover, scoren vaak. Daar hebben we dan ook veel tijd in gestoken.''



En er is mentale kracht. Toen velen dachten: nu gaat Feyenoord wegzakken, lieten jullie in Alkmaar de tanden zien tegen AZ (0-4). Was dat een sleutelduel in de eerste helft van het seizoen?



,,Dat was de meest complete wedstrijd die ik als trainer van Feyenoord van mijn spelers heb gezien. We raasden bijna over het veld.''

Logo Volledig scherm Giovanni van Bronckhorst met Martin van Geel. © Pro Shots

Quote We hebben onze lessen hebben geleerd van vorig seizoen. Bovendien is de sfeer is nu heel anders, niemand wil meer weg, iedereen wil zijn rol spelen in deze ploeg Giovanni van Bronckhorst Die middag moeten ze bij Ajax en PSV hebben gedacht: oei oei, dit Feyenoord gaat echt tot de laatste speeldag meedoen om de prijzen. Kijk jij daar ook zo naar?



,,Het signaal dat we die middag afgaven was niet naar de eventuele concurrenten, maar puur naar onszelf.''



Voor de winterkampioen komt er volgens diezelfde concurrenten een andere druk om de hoek kijken. Klopt dat?



,,We zijn het niet gewend, dat klopt. Maar deze ploeg gaat heel goed met de druk om. De focus die er dag in dag uit is, daar ben ik tevreden over. Vorig seizoen hadden we veel noodzakelijke facetten ook al in huis, maar toen hielden we het gewoon niet vol. Dat zou nu wel moeten kunnen. Maar niemand wordt kampioen met één goede helft van het seizoen.''



Waarom zouden jullie het nu wel volhouden?



,,Omdat we onze lessen hebben geleerd van vorig seizoen. Bovendien is de sfeer is nu heel anders, niemand wil meer weg, iedereen wil zijn rol spelen in deze ploeg. Er hoeven wat mij betreft ook geen spelers bij te komen, dat kan zomaar de dynamiek in een groep veranderen.''



In en rond de Kuip zeggen ze dat de trainer harder is geworden in vergelijking met vorig seizoen?



,,Ik denk dat jullie een andere Giovanni van Bronckhorst zien dan de mensen intern bij Feyenoord. Nu, maar ook vorig seizoen.''



Gepasseerde spelers krijgen toch geen uitleg meer?



,,Af en toe doe ik dat nog wel hoor. Maar ik kan niet voortdurend uitleggen waarom iemand wel of niet speelt.''

Logo Volledig scherm Giovanni van Bronckhorst op het trainingsveld met assistent Jean-Paul van Gastel. © ProShots

Quote Het kampioenschap met Feyenoord is de prijs waar ik van droom, daar draai ik niet omheen Giovanni van Bronckhorst Is dat moeilijk? Marko Vejinovic was bijvoorbeeld toch een dure en belangrijke aankoop en hij speelt zelden. Renato Tapia wilde de plek van Karim El Ahmadi overnemen tijdens de Afrika Cup, maar in Marbella stond Jens Toornstra op het middenveld.



,,Ik kijk gewoon naar wat ik nodig heb in welke wedstrijd. Ik ben zelf ook speler geweest, natuurlijk is het lastig als je niet speelt. Maar zo werkt het.''



Ooit zei je 'Al mijn dromen zijn al uitgekomen'. Je hebt maar liefst achttien prijzen gewonnen. Maar die eerste landstitel voor Feyenoord sinds 1999, dat zou wel heel speciaal zijn, toch?



,,Het is de prijs waar ik van droom, daar draai ik niet omheen. Er is nu een groeiend verwachtingspatroon, dat heeft natuurlijk ook te maken met wat wij voor de winterstop hebben laten zien. De mensen zien ook dat wij goed draaien. Als je kijkt naar een jaar geleden: we hebben nu een veel beter doelsaldo, zes punten meer en dat nadat we ook nog eens zes ­extra duels hebben gespeeld in Europa. Dat zegt wel iets.''



De onrust in de raad van commissarissen, waar Pim Blokland is opgestapt. Kan dat ergens nog een negatieve rol gaan spelen?



,,Ik ken Pim Blokland al jaren, ik heb altijd goed contact met hem. Ik heb hem ook meteen gebeld nadat duidelijk werd dat hij was opgestapt. Het ideale scenario is dat iedereen door één deur kan. Maar als trainer moet je vooral bezig zijn met de selectie. Dat gaat goed. We zijn klaar voor de wedstrijd tegen Roda.''