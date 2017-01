'Je suis Louis', dat bekt heerlijk

Dus Feyenoord wordt kampioen. Als maar liefst 77 van de 100 prominenten uit het Nederlandse voetbal - onder wie oer-Ajacieden als Ronald de Boer, Co Adriaanse en Louis van Gaal - dat denken, moet het haast wel lukken. Sowieso leuk om weer eens iets van Louis te vernemen. Mist u 'm ook zo? Op een enkel verdwaald optreden na, zoals gisteren in Den Haag, blijft Neerlands meest succesvolle oefenmeester vakkundig buiten beeld. Hij liet alle aanbiedingen, waaronder eentje van Inter, tot nu toe liggen. Naar verluidt adviseerde hij de Italianen om voor Frank de Boer te gaan. Zelf hapte hij nergens toe. Persoonlijk vind ik de voetbalwereld zonder Van Gaal een stuk saaier. Het is te hopen dat zijn eerzucht groot genoeg is om nog eenmaal terug te keren. Wie weet ligt er in Parijs nog een mooie klus op 'm te wachten. Tot nu toe draait PSG onder de nieuwe trainer Emery nog niet overtuigend.

In de Franse competitie staan ze zelfs derde. Daarmee zou ook technisch directeur Patrick Kluivert onder druk kunnen komen te staan. Al was zijn nieuwe aankoop Julian Draxler dit weekend direct beslissend. Een hereniging met zijn oude leermeester Van Gaal zou natuurlijk prachtig zijn. Dan heeft Louis bijna alle topcompetities gehad. Bovendien, Van Gaal in het Frans is natuurlijk geweldig: Je suis Louis. Dat bekt toch heerlijk? Een weekje bij de nonnen in Vught en hij kan los: 'Edison Cavani fume un grande pipe, le velomoteur de Matuidi est dans le maison'. Na een jaartje rust zal Van Gaal vast weer opgeladen zijn.

Zoals Marco van Basten zijn elan als Chief Officer for Technical Development bij de FIFA weer helemaal terug heeft. Afgelopen zondag bij De Tafel van Kees predikte hij vol overgave het geloof van de wereldvoetbalbond. Omgekeerd lijkt het enthousiasme minstens zo groot.



Tijdens mijn vakantie deze winter liep ik bij toeval FIFA-baas Gianni Infantino tegen het lijf. Die was niet te houden: 'Marco van Basten betekent alles voor ons, hij is de toekomst van het voetbal'. Hoewel dit natuurlijk propagandateksten van de bovenste plank waren, maakte Infantino in deze korte ontmoeting best een sympathieke indruk.



Misschien kwam het ook door mijn voornemen het nieuwe jaar positief te beginnen. Vanuit die instelling verwacht ik dat er dit jaar in Zeist eindelijk orde op zaken wordt gesteld met een kundig directeur en een sterke raad van commisarissen. Al blijkt het nog verdomd lastig om een voorzitter voor die raad te vinden, want er is niemand die voor lul wil staan.



Ondertussen probeert Gijs de Jong zich koortsachtig te profileren als de nieuwe directeur. Terwijl de clubs al maanden in gesprek zijn over een nieuwe competitieopzet, liet Gijs vorige week tot verbazing van die clubs zelf alvast wat proefballonnetjes op. Niet erg handig.



Afgelopen weekeinde liet hij zich ook nog verleiden om als een van die 100 prominenten een voorspelling te doen over de nieuwe kampioen. Best raar als je straks de baas voor alle clubs wil zijn. Gijs ziet Ajax als nieuwe kampioen. De steun van Feyenoord en PSV is-ie dus nu al kwijt. Als dat al niet het geval was.