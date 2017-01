Jong Ajax met tennisscore langs Almere

El Ahmadi via drie vluchten vanuit Gabon op weg naar Feyenoord

21:42 Karim El Ahmadi is vandaag alweer op weg van Gabon naar Nederland. Dat valt overigens nog niet mee. De Feyenoorder moet eerst een binnenlandse vlucht maken in Gabon, daarna naar Parijs en uiteindelijk naar Amsterdam. Maar in de Kuip weten ze zeker: zondag kan hij weer in actie komen voor de koploper.