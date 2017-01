Jongensdroom komt uit bij Bradford City

Vorig jaar studeerde hij af en komende maand begint hij als marketeer bij eerstedivisionist De Graafschap. Zijn passie voor het voetbal kon hij gelukkig tijdens zijn studie al kwijt. De 23-jarige Hengeloër schreef voor zijn afstuderen veel Engelse voetbalclubs aan. "Het aantal zal ik voor me houden. Maar geloof me, het waren er veel", verzucht hij.



Van slechts een handjevol kreeg hij antwoord: 'Sorry, we hebben geen plek.' Totdat hij bericht kreeg van een club uit de League One, het derde niveau van Engeland. Daar mocht hij zijn afstudeeropdracht uitvoeren. Ramon pakte zijn koffers, vloog het Kanaal over en kwam terecht in Bradford, het thuisfront van Bradford City AFC, bijnaam: The Bantams.

Logo Volledig scherm Valley Parade, het stadion van Bradford City. © Getty

Familie

De eerste keer dat hij het stadion van Bradford City binnenstapte, was onvergetelijk. 'Welcome to the family', kreeg hij te horen toen hij vooraf aan de wedstrijd werd verwelkomd. "Ik voelde me meteen thuis", vertelt Ramon, terugkijkend. Bradford City heeft een stadion met een capaciteit van 25.136 zitplaatsen. Gemiddeld komen er 20.000 bezoekers per wedstrijd. Aan Ramon de schone taak om het stadion nóg voller te krijgen.



Hij deed onderzoek naar de inwoners van Bradford en schreef een marketingplan voor de club. Daarnaast bezocht hij elke wedstrijd. "Slecht voetbal, maar een geweldige sfeer. Zowel in het stadion als op de werkvloer", vertelt Ramon.

Logo Volledig scherm Op 11 mei 1985 vonden 56 supporters van Bradford City de dood toen de houten hoofdtribune in brand vloog. © Getty

Dutch Bantam

Hij werd door zijn collega's de Dutch Bantam genoemd. Maar waar komt die naam eigenlijk vandaan? "Het verhaal gaat dat de chauffeur van de spelersbus met een team van Bradford op weg naar een uitwedstrijd een krielkip (of bantam) aanreed. Die wedstrijd wonnen ze en sindsdien noemen ze zich de Bantams", aldus Ramon.



Zijn passie voor de sport komt onder meer tot uitdrukking door de flinke stapel entreekaarten die hij door de jaren heen verzamelde - geen e-tickets (die je via het internet kunt kopen en vervolgens uitprint) maar papieren tickets, zoals het een echte fan betaamt. "Er gaat niets boven het echte kaartje." Die stapel groeide in Engeland. Doordeweeks was Hilberink druk met zijn afstudeeropdracht, maar in het weekend bezocht hij zoveel mogelijk wedstrijden. En niet alleen van Bradford City.



Ramon nam een bloedserieuze traditie over van de Engelsen: Doing the ninety-two. "Engeland telt 92 professionele voetbalclubs en een echte liefhebber bezoekt in zijn leven al die clubs", vertelt hij. Hij heeft er 30 van de 92 kunnen afstrepen. "Ik ben nog jong, dus tijd zat om de traditie te voltooien."



In de zes maanden in Engeland heeft de Hengeloër allesbehalve stilgezeten, want ook voetbalde hij bij de plaatselijke amateurs. "Dat is wel anders dan in Nederland." In Nederland hebben de voetbalclubs kantines en voetbalvelden, maar de Engelse amateurclubs krijgen wekelijks een gemeenteveldje toegewezen en vieren de derde helft in de pubs. "Daar sta je zondagmorgen dan, op een trapveldje waar de lijnen meestal niet gekalkt zijn."



De teams nemen zelf de netten mee en de omlijning is ingegraven. 'Een echte voetballer heeft modder aan de voeten', zeggen ze bij de Engelse amateurs. Ramon: "Na de wedstrijd met tenue en al onder de douche. Want je zit er hélemaal onder." Tijdens de derde helft gaan de teams naar de pub van de thuisploeg, om daar gezamenlijk hun magen te vullen met witbrood, patat en een pint (bier).

Logo Volledig scherm De mascotte van Bradford City. © Getty

De Graafschap

Zijn Engelse avontuur gaat vanaf februari op eigen bodem verder, want Ramon heeft een baan bij De Graafschap weten te bemachtigen. Net als bij Bradford City gaat hij daar aan het werk als marketeer. "Het is onderdeel van een project binnen de Jupiler League, om de clubs op marketinggebied verder te ontwikkelen."



Als het aan hem ligt is dat het begin van een lange carrière in de voetbalwereld. En als het even kan een internationale. Onlangs keerde Ramon terug naar Engeland, om in negen dagen elf wedstrijden te bezoeken, waaronder een van Bradford City. "Ze wilden me gelijk weer aan het werk zetten."