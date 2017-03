'Jørgensen is niet zo ver als Pellè'

Nicolai Jørgensen trekt zijn wenkbrauwen omhoog. Of de Deen, mocht hij daar überhaupt zin in hebben, eigenlijk naar Amsterdam kan om daar donderdag zijn voormalige ploeggenoten van FC Kopenhagen te ontmoeten, die tegen Ajax spelen? De spits van Feyenoord in het hol van de leeuw, is dat vragen om problemen? Als het antwoord is dat hij zich geen zorgen hoeft te maken, volgt snel een kenmerkende reactie. ,,Ik kijk wel op televisie'', grinnikt hij.



Bij Graziano Pellè was dat anders. Als de Italiaan naar Amsterdam wilde, dan ging hij naar de hoofdstad. Of ze dat daar nou leuk vonden of niet. En John Guidetti? Die ging ook weleens, al was de Zweed meer dan Pellè op zijn hoede omdat hij nooit had nagelaten om de aartsrivaal te tergen.



Drie zeer verschillende types spitsen, maar driemaal een schot in de roos in de Kuip. Nu Nicolai Jørgensen op weg is naar de topscorerstitel van de eredivisie, begint het grote vergelijken. Wie is nou de beste centrumspits van de drie?



Technisch directeur Martin van Geel noemde in Feyenoord Magazine de Deen 'voetballend gezien de beste'. ,,Ik denk dat Jørgensen het meest compleet is'', liet Van Geel vorige maand optekenen.