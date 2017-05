Juist United verkocht ziel aan de duivel

Hoezeer je de gewonde stad Manchester ook een oppepper gunt, in sportief opzicht is het beter dat Manchester United roemloos ten onder gaat - en niet eens zozeer vanuit chauvinistisch perspectief. De wens zal vast de vader van de gedachte zijn, maar laten we hopen dat het in Solna wordt vernederd, weggespeeld en afgedroogd door een stel vrolijke tieners in Ajax-shirt.



Het is zaak dat Manchester United, het ultieme bolwerk van marketing, hypercommercie en creditcards, nóg wat langer wegkwijnt in de schaduw van het internationale voetbal. Geen discussie mogelijk: geen club die zo zijn ziel aan de duivel verkocht als The Red Devils zelf.



Een club waar shirtjesverkoop en Aziatische televisie-exposure zó belangrijk werd, dat het stilaan vergat dat het bovenal een voetbalclub is, en geen marketingbedrijf. Een club die het vooral stoer vond om Paul Pogba te kopen voor een absurd bedrag, want dan hadden ze voortaan de duurste speler ter wereld, en ach, met shirtjes en online branding verdienen ze dat wel weer terug.