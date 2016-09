Juventus draait recordomzet

Sagan klopt Van Poppel in massasprint Eneco Tour

16:49 Peter Sagan heeft de derde etappe in de Eneco Tour gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen was in de straten van het Belgische Ardooie in de massasprint de Nederlander Danny van Poppel de baas. Dylan Groenewegen finishte als vierde.