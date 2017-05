Kampioen? Je zou het bijna denken

Niet eens zozeer omdat hij de 100ste editie won. Veel meer omdat de duels, die hij uitvocht met Quintana en Nibali, tot de verbeelding hebben gesproken. De afgelopen drie weken waren pure reclame voor het wielrennen.



Tijdrit

Dumoulin declasseerde in zijn eerste tijdrit alles en iedereen. Hij zat als rozetruidrager te kakken in de berm. Hij vocht een vete uit met Nibali in de media. Deze Giro was spannender dan een thriller en meeslepender dan een goede actiefilm. Niet op de laatste plaats omdat Dumoulin op de laatste dag in de tijdrit als nummer 4 van het klassement een achterstand van 53 tellen omboog in een voorsprong van 31 tellen.



Want wat er vooraf ook werd gezegd en hoe goed zijn tijdritten in het verleden ook waren; Dumoulin wist dat het allemaal niets betekende. Na de verkenning in ochtend lag hij 'met hartslag 140' op een matras achterin de teambus. Hij kon maar één ding doen: wachten tot het dertien minuten voor vijf was en hij van het startpodium mocht. ,,In topsport weet je het nooit zeker en is er altijd twijfel. Als je dat accepteert, geeft dat juist vertrouwen. Ik kon gelukkig gefocust blijven. Ik heb zoveel tijdritten gedaan, ook onder grote druk. Die ervaring heeft me veel geholpen.''



Deze Giro is spannend - ook door toedoen van Dumoulin zelf - tot de allerlaatste kilometer. Pas als Quintana aan zijn laatste honderden meters is begonnen, wordt duidelijk dat Dumoulin snel genoeg is geweest. ,,Ik kwam over de finish en iedereen begon me al te feliciteren met de overwinning. Ik begon het ook te vieren, maar toen zag ik dat de voorsprong op Quintana nog maar drie seconden was. Ik werd boos op iedereen die mij zojuist had gefeliciteerd. Ik werd supernerveus. Dat wachten was het spannendste moment uit mijn leven.''