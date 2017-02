Kampioen word je nu tegen de groten

Hans de Koning, trainer van Go Ahead Eagles, knikt. ,,Er zijn mensen die tegen mij zeggen dat wij nog altijd dertien wedstrijden hebben om degradatie te voorkomen. Dan denk ik toch vaak stiekem: het zijn er nog maar tien hoor. Go Ahead Eagles moet nog in de Arena tegen Ajax, nog in de Kuip tegen Feyenoord. En we krijgen PSV nog op bezoek. Begrijp me niet verkeerd: ook in die partijen gaan we er uiteraard alles aan doen. Maar het verschil is zo vreselijk groot, de kans dat wij punten pakken tegen die drie ploegen is heel klein. Nee, kampioen word je tegenwoordig niet meer tegen de kleintjes, maar juist tegen de groten. Degradatie voorkomen, dat doe je wel tegen de kleintjes. De andere kleintjes.''



Toch ging Feyenoord dit seizoen een keer kopje onder in eigen land: in de Adelaarshorst tegen Go Ahead Eagles. Net als de misstappen van Ajax tegen Roda JC en Willem II was dat de uitzondering die de regel bevestigt, legt de nuchtere De Koning uit.



,,Ja, alleen wij wonnen tot nu toe van Feyenoord. Een geweldige prestatie, maar wel eentje waar een verhaal aan vast zat'', legt de trainer uit. ,,Feyenoord had op donderdag in Oekraïne tegen Zorja Loehansk gespeeld. Ze landden een dag later in Rotterdam, de spelersbus is toen meteen naar Maassluis gereden om de begrafenis van de moeder van Tonny Vilhena bij te wonen. Direct daarna stapten ze weer in de bus richting Deventer om in trainingskamp te gaan. Ze waren moe, Kongolo liep toen niet voor niets een hamstringblessure op.''