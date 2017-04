'Kampioen worden met Feyenoord is de hemel'

Veel talent

Scouten deed Jeliazkov de laatste jaren ook voor Slavia Sofia, zijn grote liefde in Bulgarije. ,,Nu begeleid ik jonge spelers die willen slagen als profvoetballer'', vertelt hij. ,,En er is weer veel talent op komst in Bulgarije. Toen ik vorige maand zei dat het Nederlands elftal zou verliezen in Sofia, moesten jullie allemaal lachen, toch? Maar geloof me, in de nationale jeugdelftallen lopen grote talenten rond. Voor Feyenoord? Natuurlijk, waarom niet? Ik heb de club destijds nog getipt over Ivelin Popov, nu aanvoerder van de nationale ploeg en destijds speler van Litex Lovetsj. Maar Feyenoord had toen het geld niet.''



Zoals hij ook een bescheiden rol speelde bij de overgang van Christo Stoitsjkov naar Barcelona. ,,Cruijff is hier nog in Sofia geweest voor de afscheidswedstrijd van Christo'', zegt Jeliazkov. ,,Zijn we twee dagen met hem opgetrokken. Dat hij er niet meer is, is moeilijk te bevatten. Ook in Bulgarije waren de mensen van slag op de dag dat hij stierf. Ik heb Cruijff in het veld slechts één keer echt in de problemen gezien. In de eerste helft tegen Tottenham Hotspur in de UEFA Cup. Toen hij tegenover Glenn Hoddle stond en we halverwege 4-0 achter stonden. Na rust stond hij er weer en werd het nog 4-2.''



Jeliazkov is nog kerngezond. Wanneer hij even later in hartje Sofia poseert met een shirt van Feyenoord in zijn handen, blijven er mensen staan. ,,Het is Andrej'', fluisteren ze volgens de tolk. Jeliazkov lijkt niet te genieten van de schijnwerpers. ,,Het is allemaal snel gegaan. Dat ik tweemaal scoorde tegen Ajax, dat deed het goed hè, bij de mensen. Ik maakte er ook nog eentje in Amsterdam, toen we met 3-3 gelijkspeelden.