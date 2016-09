Kan Del Potro na blessureleed zorgen voor tennissprookje?

Het verhaal van de comeback van de 1,98 meter lange 'Toren van Tandil' leest als een sprookje. Het doet het hart van iedere tennisliefhebber sneller kloppen en doet herinneringen aan de legendarische kampioenen van Wimbledon in 2001 en de US Open van 2009 herleven. In 2001 lukte het Goran Ivanisevic om de titel op het Engelse gras te veroveren als wildcardhouder. In 2009 deed Kim Clijsters hetzelfde op het hardcourt van Flushing Meadows. Zou het kunnen dat er opnieuw een Grand Slam-titel naar een wildcardhouder gaat?



De mogelijkheid is er, want de kampioen van 2009, Juan Martin Del Potro, is na jaren van blessureleed in topvorm. Zeven jaar nadat de toen 20-jarige Argentijn het toernooi op zijn naam schreef, had hij nu een wildcard nodig om deel te mogen nemen aan het toernooi. Als nummer 142 van de ranglijst was Del Potro niet geplaatst. Maar nadat de Argentijn zonder setverlies afrekende met Schwartzman, Johnson en Ferrer en tegenstander Thiem geblesseerd moest opgeven, is het alleen gissen waar de zegereeks van Del Potro stopt.