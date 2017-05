Kan Tom Dumoulin de Giro winnen?

Mantra

Zeker, zijn voorsprong is riant. Meer dan hij ooit had durven dromen toen hij op Sardinië vertrok. Maar het kan in één dag, in één uur, op één slotklim weg zijn. Zo snel als deze dagen in de Alpen of Dolemieten ook de sneeuw voor de zon verdwijnt. Elke dag herhaalt Dumoulin zijn mantra: in de derde week is alles anders. ,,Quintana en Nibali hebben al eerder laten zien sterk te zijn in de laatste week. Ik moet dat nog bewijzen.''



Het is geen toneelspel om zichzelf de rol van underdog aan te meten. Ook Quintana weet dat hij normaal gesproken de betere is in de komende kwaadwaardige etappes. Maar nadat de Colombiaan zaterdag op Oropa door Dumoulin genadeloos is gecounterd en bijna een halve minuut verliest, klinkt hij wat beteuterd. ,,Dit is niet het klassement dat ik aan het begin voor ogen had. Het enige positieve is dat mijn andere concurrenten tijd hebben verloren.''



Ook Quintana - die in Bergamo in de eindsprint zes seconden hererovert dankzij bonificatie - heeft inmiddels gezien dat Dumoulin bergop is gegroeid. Hij verliest weinig tijd zoals op Blockhaus of hij wínt zelfs tijd, zie zijn tweede etappezege deze Giro zaterdag in de rit naar Oropa. ,,Tot nu toe heeft Tom alles goed gedaan'', zegt ploegleider Aike Visbeek. ,,Maar hiervan wisten we dat hij dat kon. In de week die nu komt, kan hij ons het meest gaan verbazen.''



Visbeek predikt rust, ook omdat de marge van Dumoulin ruim is en op de slotdag een tijdrit wacht. Vandaag is een rustdag. ,,Er zullen nog heel nerveuze momenten aankomen. Nibali en Quintana willen het Tom overal lastig maken. Het kan best zo zijn dat een van die mannen een paar minuten terugpakt. Speel je dan alles of niets? Ga je er krampachtig achteraan rijden en het klassement helemaal om zeep helpen? Of blijf je cool en hou je het overzicht.''



Dumoulin kent de loodzware Mortirolo en de Stelvio - op het menu in de etappe van morgen - van eerdere trainingkampen in de Alpen. De ritten later door de Dolemieten zijn door Visbeek met de auto verkend en op video opgenomen. Maar na het wegvallen van Wilco Kelderman zal de ploeg tactisch nog slimmer moeten opereren, aldus Visbeek. ,,We hebben de renners om in de vroege ontsnapping mee te gaan. Dat zullen we niet nalaten.''