Kap met dat technisch hart bij Ajax

Sorry. Mea Culpa. Stom. Naïef van me. Beetje opportunistisch ook. Van 'de journalistiek' mag u meer verwachten dan alleen het dunne bovenlaagje, of alleen de waan van de dag. Op deze plek beweerde ik een paar weken geleden nog dat Ajax eindelijk weer een echte voetbalclub was geworden, waar het over looplijnen ging en over jeugdig talent, en waar voetbalplezier de basis was voor al het andere. Dat was erg voorbarig natuurlijk. Ik had beter moeten weten. Trainer Peter Bosz is inmiddels alweer vertrokken, de man die volgens velen 'Ajax zijn gezicht terug gaf'. (Gelukkig stond ik niet alleen in mijn wat wereldvreemde opgewektheid.) De trainer die er een zogenoemd Cruijffiaans gedachtegoed op nahield - en die alle critici de mond snoerde met een energiek en vrolijk elftal, dat potverdorie nog een Europese finale haalde ook.

Maar verhip, daar zijn ze weer: de intriges. Het gekonkel, de politiek, de machtsspelletjes, de ruzies, het gelul. De stelling dat Ajax dankzij Bosz zijn gezicht weer terug heeft: op zich klopt dat nog steeds, maar dat geldt vooral in een nogal cynisch opzicht. Ajax blijkt opeens weer de politieke partij van weleer, de slangenkuil, de apenrots vol egotrippers. Dat Bosz zomaar naar Borussia Dortmund mocht vertrekken, was bovenal te danken aan een ordinaire ruzie achter de schermen. Aan wat we - in typische Ajax-terminologie - ook wel 'interne verdeeldheid' noemen. Buitenstaander Bosz was té autonoom, te eigenwijs, te overtuigd van zijn eigen visie. Hij ging te makkelijk voorbij aan de spelletjes op de Toekomst, aan de klassieke lijntjes naar de pers, aan het aaien van Dennis Bergkamp, de cultuurbewaker/derde assistent met veel macht, maar zonder verantwoordelijkheid. (Leest u deze laatste zin gerust nog een keertje.)

Veel daarover was op zichzelf wel bekend. Dat Bosz een kille relatie had met Bergkamp en Hennie Spijkerman, wist iedere Ajax-volger. Het was geen toeval dat er al in maart werd voorgesorteerd op een vertrek van Bosz. De loopgraven werden toen al opzichtig bemand, er werd gelekt en geroddeld, maar zonder succes. De relnichten reden zichzelf hopeloos vast in de modder.



Ajax won opeens alles, ging alleen maar beter spelen. Het Ajax-publiek liep weg met Bosz en diens voetbal. Visie leek het te winnen van gekonkel. Maar kijk nu eens. Het 'technisch hart' van Ajax heeft weer van zich doen spreken. Het technisch hart, één van de slechtste ideeën aller tijden, de bron van eeuwige onenigheid en schimmig leiderschap. Een orgaan dat zogezegd de baas is, maar ook weer niet.



Een vaag stuk niemandsland, het gebied tussen Ieper en Duinkerken, een Bermuda-driehoek waar allerlei mensen in verdwijnen, of ze nu Wim Jonk heten of Peter Bosz, Orlando Trustfull of Frank de Boer. Een kaartclubje vol weeffouten en achterklap, waar het zogenaamd over 'voetbal' moet gaan, maar dat al ruim zes jaar een bolwerk is van gezeik.



De nieuwe trainer van Ajax hoeft in de contractbesprekingen slechts één eis te stellen. Eis korte lijnen. Breek met de dubbele agenda's en dubbelrollen. Hou de clubleiding gewoon de clubleiding, en maak de technische staf gewoon de technische staf. Kap met dat technisch hart.