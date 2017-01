Slechtste voetballer kan zomaar de belangrijkste speler zijn

Wie bij de pupillen niet goed genoeg is, moet op goal. Zo gaat dat vaak. Ook bij mij. Nou speelde ook wel enigszins mee dat ik vanwege mijn lengte al in de E-tjes bij de lat kon. Deze pijnlijke ontboezeming betekent dat ik nu schrijf over sporthelden en er zelf niet één ben, want doelman zijn bleek ook niet aan mij besteed. Van het keepersvak ben ik in die zeven jaar wel gaan houden en dus kan ik genieten van heerlijke reddingen, maar ook van schlemielige fouten en rare snuiters.



Clowns, eenlingen en elk foutje is vaak gelijk een doelpunt. Je hebt ze in alle soorten en ook maten en vaak zijn het ook nog eens unieke persoonlijkheden.Ook zijn ze onmisbaar, want een elftal zonder keepers is als een schip zonder kapitein.



Eigenlijk moet je keepen als een kunstvorm zien. Net zoals de solo's van Lionel Messi dat zijn. Ja, doelmannen worden hier even vergeleken met de beste voetballer van de wereld. Vooral het zweefmoment van een keeper, dat is magisch. Een achtbaanritje deluxe voor de keeper zelf. Het liefst gefilmd vanaf de rug van de speler die de bal richting het doel krult of streept. En dan die vingertoppen die de bal nét over tikken. Heerlijk.



De kracht van een elftal begint ook vaak achterin. Het verschil tussen bijvoorbeeld Chelsea en Liverpool dit seizoen? Een keeper die echt punten pakt voor het team. Thibaut Courtois versus Simon Mignolet en Loris Karius, de twee die het doel van Liverpool dit seizoen verdedigen.



Wat nou echt bijzonder aan een doelman is? Je kan de slechtste voetballer zijn in je team, maar toch de belangrijkste speler en dat is zo mooi aan keeper zijn.