Keetels verrassende nieuwe aanvoerster van hockeyvrouwen

De 23-jarige Keetels maakte vier jaar geleden haar debuut voor de Nederlandse hockeyploeg. Ze speelde inmiddels 79 interlands, waarin ze zeven keer scoorde. Achter de hockeyster van HC Den Bosch zijn Carlien Dirkse van den Heuvel en Lidewij Welten de vice-aanvoerders. De drie maken deel uit van een nieuwe leidersgroep van het nationale elftal. Die groep zal mee praten met de staf. Ook Margot van Geffen en Kelly Jonker behoren tot die groep. Keetels is de opvolgster van Maartje Paumen. Zij zette na de Olympische Spelen net als Ellen Hoog en Naomi van As een punt achter haar interlandloopbaan. ,,Deze groep bespreekt dingen met de staf over het team," zegt Annan tegen Hockey.nl . ,,Ieder heeft in die groep zijn eigen rol.’ In het verleden was er ook al wel een soort leidersgroep, maar werd die niet zo benoemd. Daar kiest Annan nu wel voor, om duidelijkheid te geven aan het team. ,,Het is overigens niet zo dat die groep als enige de verantwoordelijkheid heeft’, waarschuwt Annan. ,,Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid."

Terug van stage in Spanje

De Oranje Dames komen vandaag terug van hun tweeweekse stage in Spanje. Met een grote groep van 32 speelsters werd tijdens drie oefenwedstrijden en één interland wisselend gepresteerd. ,,We hebben gespeeld in een nieuw systeem’, vertelt Annan. ,,De eerste twee wedstrijden, die eindigden in 6-1 en 5-1, konden we dat goed neerzetten en creëerden we veel kansen." Annan wil niet in details treden wat betreft het nieuwe systeem, maar stelt dat ze veel gebruik heeft gemaakt van de snelheid in de ploeg.



De derde wedstrijd tegen Spanje was aangemerkt als officiële interland. Juist die wedstrijd liep het niet goed bij Oranje. ,,We waren te afwachtend en creëerden te weinig kansen’'', zag Annan. ,,Die wedstrijd hebben we niet optimaal gepresteerd."



Annan kijkt al met al met een positief gevoel terug op de stage in Spanje. ,,Zowel in als buiten het veld was dit een nieuwe start", stelt Annan. ,,We hebben een duidelijk beeld van de spelersgroep. Veel speelsters hebben hier in Spanje iets goeds neergezet."