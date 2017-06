'Keizer is wars van politiek gekonkel'

Keizer heeft ook als speler een bescheiden carrière. Hij voetbalde het grootste deel van zijn loopbaan bij Cambuur, de club waar hij later terugkeerde als technisch directeur en ook als trainer. Cambuur-directeur Gerald van den Belt loopt met hem weg. ,,Het is gelukkig achterhaald dat je als speler bij de wereldtop moet hebben gezeten om een goede trainer te zijn. Die achtergrond hadden Van Gaal en Hiddink ook niet. Met Keizer maakt Ajax een fantastische keuze. Met Arne Slot en Erik ten Hag hoort hij bij de beste trainers van dit moment.’’



Dat Keizer in 2016 degradeerde met Cambuur, waar hij het elf wedstrijden voor het einde overnam van Henk de Jong, wordt hem in Leeuwarden niet aangerekend. ,,Marcel heeft geprobeerd te redden wat er te redden viel. Maar hij kon het tij niet meer keren.’’



Als trainer van Ajax krijgt hij met compleet andere weerstanden te maken. Van supporters, van de media, vanuit de club. Traditiegetrouw geeft iedereen zijn mening over Ajax. Van den Belt: ,,Marcel is een no nonsense-figuur, wars van politiek gekonkel. Hij is puur zichzelf. Compromisloos. Dat maakt hem ook tot een prettig persoon.’’