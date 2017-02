Keniaanse toppers naar Marathon Rotterdam

Kimutai en Korir hebben in hun carrière al marathonzeges geboekt en deden vorig jaar uitstekend mee in de Marathon Amsterdam, met respectievelijk een derde en vierde plaats. Ze zullen op 9 april concurrentie krijgen van ten minste vier landgenoten: Festus Talam (2.06.26), Philemon Rono (2.07.07), Lucas Rotich (2.07.17) en Luka Kanda (2.07.20).



De 22-jarige Talam geldt als een grote belofte. Vorig najaar debuteerde hij op jonge leeftijd in Eindhoven, enkele dagen nadat zijn moeder betrokken was bij een ernstig ongeluk. Talam was aangetrokken als tempomaker, maar bleek verrassend de sterkste en liep overtuigend naar de winst. Met Rotich staat er tevens een gevestigde waarde aan de start op de Coolsingel. In 2015 liep hij naar de zege in Hamburg en werd hij tweede in New York. Ook werd Rotich al eens tweede in Amsterdam.



Vorig jaar ging de winst naar de Marius Kipserem uit Kenia. Zijn tijd van 2.06.11 viel tegen, vooral door de zeer fraaie weersomstandigheden die dag. Het parkoersrecord staat sinds 2009 op naam van de Keniaan Duncan Kibet: 2.04.27. In een eerder stadium werd de komst van de Nederlandse toppers Michel Butter en Abdi Nageeye al door de organisatie bevestigd.