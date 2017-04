Kerber schakelt titelverdedigster uit in Monterrey

Vak-P is Vak-P niet meer: 'Er heerst een angstcultuur'

8:34 (Oud)leden van supportersvereniging Vak-P van FC Twente bevestigen de bewering van burgemeester Onno van Veldhuizen dat Satudarah de dienst uitmaakt in het home. „Vak-P is Vak-P niet meer sinds Satudarah er de lakens uitdeelt”, zegt één van hen. „Er heerst een angstcultuur. Sommige leden durven zelfs niet meer in het home te komen. Er hebben niet voor niets honderden leden opgezegd de laatste jaren.”