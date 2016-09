Kerber snel klaar met gehavende Vinci

Kerber speelt donderdag in de halve eindstrijd tegen de winnares van het duel tussen de Deense Caroline Wozniacki en de Letse Anatasija Sevastova. De Duitse won begin dit jaar het Australian Open. Op Wimbledon haalde ze deze zomer de finale.



In 2011 drong Kerber voor de eerste keer door tot de laatste vier op Flushing Meadows. Als ze in New York de titel wint, is de linkshandige tennisster uit Kiel de nieuwe nummer één van de wereld.



Vinci plaatste zich vorig jaar verrassend voor de finale van het US Open. Dat deed de Italiaanse routinier onder meer door in de halve finales te stunten tegen Serena Williams, nu nog altijd de nummer één van de wereld. In de eindstrijd moest Vinci haar meerdere erkennen in haar landgenote Flavia Pennetta, die daarna meteen haar afscheid aankondigde.



Vinci kon dinsdag Kerber in de eerste set nog redelijk goed partij bieden. Beide speelsters worstelden met hun service en leverden vrijwel beurtelings hun opslag in. Bij 4-5 voor Vinci nam Kerber het initiatief waarna ze geen game meer afstond. De tweede set duurde slechts 23 minuten.



,,Ik ben heel blij dat ik deze partij in twee sets heb kunnen winnen, want het is altijd moeilijk tegen Roberta'', sprak Kerber opgelucht. ,,Ik slaagde erin om koel te blijven in de eerste set ondanks de spanning. Dat was doorslaggevend in dit duel.''