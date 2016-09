Kerber wint US Open: 'Al mijn dromen komen uit'

De Duitse wist al voor de finale dat ze maandag bij het uitkomen van de nieuwe wereldranglijst voor het eerst bovenaan staat, met dank aan Pliskova. De lange Tsjechische had in de halve finale namelijk Serena Williams verslagen, de Amerikaanse die zes keer de beste was op de US Open. Na 3,5 jaar op nummer één moet Williams haar toppositie afstaan aan Kerber.



Australian Open

De 28-jarige Duitse won begin dit jaar bij de Australian Open haar eerste grandslamtitel. Op Wimbledon bereikte Kerber ook de finale, maar daarin moest ze het afleggen tegen Serena Williams. Maandag neemt de blondine de eerste plek op de wereldranglijst over van de Amerikaanse.



,,Het begon voor mij allemaal hier in New York in 2011, toen ik de halve finale haalde. En nu sta ik hier met mijn tweede grandslamtrofee. Dit betekent zo veel voor me. Dit is het beste jaar uit mijn carrière'', stamelde Kerber. ,,Ik probeer van ieder moment te genieten, op en naast de baan.''



Zenuwen

Haar tegenstandster Pliskova debuteerde in de finale van een grand slam. En dat leidde tot de nodige zenuwen, zo bleek direct in de eerste game. De 1,86 meter lange tennisster begon met een dubbele fout en werd meteen gebroken.



De Tsjechische, die Kerber vorige maand nog van de eerste plek op de wereldranglijst af had gehouden door de onderlinge finale in Cincinnati te winnen, wist dat niet meer te herstellen. Op 5-3 voor Kerber leverde ze opnieuw haar service in, waardoor de eerste set naar de Duitse ging.