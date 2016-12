Kies je wereldelftal van 2016

Ricciardo denkt aan reputatie: Verstappen is twee keer zo goed als Senna

10:23 Daniel Ricciardo is blij met de hype die rond Max Verstappen hangt, omdat het goed is voor zijn eigen reputatie. ,,Als ik iemand op het nippertje versla waarvan iedereen zegt dat hij erg slecht is, hoe kom ik dan over?"