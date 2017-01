Kiki leeft nu he-le-maal voor tennis

Kiki Bertens was nog aan het uitfietsen na haar laatste partij van 2016 in China, toen coach Raemon Sluiter haar kwam complimenteren met een topjaar. Halve finale Roland Garros, toernooi gewonnen, een reuzensprong gemaakt op de wereldranglijst. Er was één maar. ,,In de manier waarop jij met je lichaam omgaat, zit je nog in de onderste 20 procent van de top 100", vertelde hij zijn pupil.



Duidelijke taal. De Bertens van een paar jaar geleden had de boodschap misschien slecht getrokken. De Bertens van nu begreep de boodschap en ging aan de slag. Ze ruimde afgelopen maanden veel meer tijd in voor de warming-up en coolingdown. Ging haar lijf beter verzorgen en vooral: op een streng dieet.



,,Ze heeft het uitermate serieus aangepakt", zegt Sluiter vanuit Melbourne, waar Bertens zondagnacht of maandagochtend aan de Australian Open begint met een eersterondepartij tegen de Amerikaanse Varvara Leptsjenko (nummer 86 van de wereld). ,,Kiki heeft een bloedtest gedaan waaruit bleek dat haar lichaam op bepaalde dingen, waarvan ze dacht dat ze best gezond waren, niet goed reageerde. Die eet ze niet meer of met mate. Op het toernooi in Hobart afgelopen week was het eten prima, maar Kiki ging met haar zus naar de supermarkt om een quinoasalade met bonen en kip te kopen. Voor iemand die van lekker eten houdt, vind ik dat erg knap." Sluiter ziet nu een atlete die in alles voor het tennis leeft. ,,Daar wordt altijd makkelijk over gedaan: dat hoort er toch bij? Nou, zo makkelijk is dat niet."



Bertens voelt zich overigens een beetje 'gefuckt' door de weegschaal, zegt Sluiter. ,,Die zegt dat ze niet is afgevallen. Terwijl jij en ik iets anders denken te zien. Het zal zijn omgezet in spierweefsel. Maar dat cijfer zegt me weinig. Ik zie hoe snel ze de hoeken van de baan ingaat en weer uitkomt. Dat is een stuk beter dan afgelopen jaar."