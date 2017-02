Klaassen pleit voor dagje rust

Kijk eens over de grens in Rusland, Portugal, Italië of Frankrijk. Daar wordt het speelschema van de competitie in grote mate aangepast aan de Europese verplichtingen van de topclubs. Dus bijvoorbeeld eens op maandag spelen na een late uitwedstrijd ergens ver weg in Europa. Kortom: de omstandigheden creëren voor de topclubs om optimaal te presteren.



Klaassen knikt. ,,Waarom niet op maandag spelen? Ik vind het wel een goede gedachte, de KNVB zou er eens over na moeten denken. Ik snap best dat je zoiets niet tijdens het lopende seizoen kunt aanpassen, maar als het aan mij ligt, mag dat wel veranderen. De KNVB is er toch ook voor om de topclubs te laten presteren? Dus niet alleen wij, maar ook Feyenoord en PSV."



In dat geval zou Ajax ook meer rust hebben op weg naar de wedstrijd van morgen tegen Vitesse. De andere kant is wel dat komende donderdag ook alweer de return tegen Legia Warschau wacht. Peter Bosz is er duidelijk over: Ajax moet gewoon in staat zijn om twee keer per week een topprestatie te leveren.