Klassiekerman met een hekel aan kasseien

Zijn zesde plek in de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar was allesbehalve een toevalstreffer. De afgelopen weken reed Dylan van Baarle (24) zich opnieuw tussen de beste klassiekerrenners van het moment naar twee top 10-plekken. Al trekt hij in het groen van zijn Amerikaanse Cannondale-ploeg lang niet zoveel bekijks als landgenoten in het geel-zwart van Lotto-Jumbo. ,,In een Nederlandse ploeg komt er direct druk vanuit de media, dat heb ik nooit gehad. Wel fijn, hoor. Mensen herkennen me ook niet als ik aan het trainen ben. Ze zien alleen een jongen in een groen pakje.''



Even terug naar E3 Harelbeke, afgelopen vrijdag, waar hij negende werd. ,,Die plek maskeerde misschien zelfs een beetje hoe goed ik ben'', zegt Van Baar­le. ,,Ik liet me een beetje flikken. Wat als ik wel met m'n kont van het zadel was gegaan en met Gilbert en Van Avermaet mee was gesprongen? Ik weet nu dat ik een finale kan rijden. Ik moet het gewoon durven. Met het risico dat ik een keer 30ste word, in plaats van zevende, achtste of negende. Het gevoel dat ik overschot heb in dit soort wedstrijden, heb ik nog niet vaak gehad.''



Van Baarle is bezig aan zijn vierde profjaar en leert nog altijd. Elke wedstrijd weer. Binnen zijn ploeg twijfelen ze niet aan zijn klasse. In de pikorde bij Cannondale neemt hij de plek in achter de kopman Sep Vanmarcke. ,,Dylan kan een Vlaamse wedstrijd winnen'', zegt zijn ploegleider Andreas Klier. ,,Soms is hij nog wat te aardig en mag hij wat meer lef tonen.''



Van Baarle won al de Ronde van Engeland (2014), werd derde in Dwars door Vlaanderen (2015) en vorig jaar was hij dus de beste Nederlander in de Ronde van Vlaanderen. ,,Mijn eerste finale boven 250 kilometer. Een heel andere dimensie. Je moet echt door een muur heen. Alleen de goeden kunnen dan nog denken. Ik zat alleen maar naar een achterwiel te turen en ben vanaf de Paterberg niet meer op kop geweest. Ik dacht alleen: ze gaan me hier nooit af rijden.''



Zijn zesde plek was het voorlopige hoogtepunt in zijn carrière, die begon toen hij als kind op een BMX stapte. ,,Ik was daarin geen wereldtop, hoor. En mijn ambities lagen op de weg. Ik heb mijn pols gebroken, mijn ellepijp, mijn elleboog. Ook dat was een reden om te stoppen.''