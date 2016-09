Klitsjko eist dopingcontrole voor Fury

Dennis rijdt Groenewegen uit leiderstrui, offday Dumoulin

16:46 Dylan Groenewegen is zoals verwacht zijn witte leiderstrui in de Eneco Tour al na één dag weer kwijt. De Australiër Rohan Dennis (BMC) won de 9,6 kilometer lange tijdrit in Breda in een tijd van 10.48 minuten. Dat was genoeg om de Nederlandse winnaar van de openingsetappe van de eerste plaats te stoten.