Klucht brengt KNVB definitief bij Advocaat

Het is tien uur op de woensdagochtend, als Hans van Breukelen een groep F'jes toespreekt op de KNVB Campus in Zeist, bij wijze van officiële aftrap voor een voetbalkamp. De technisch directeur is enthousiast en opgewekt als altijd. ,,Zet hem op, jongens'', zegt Van Breukelen tegen de mannetjes. ,,En vooral: heel veel plezier!'' Het is een wonderlijk gezicht, juist binnen de context van het moment. Van Breukelen is - alweer - midden in een ongekende storm beland, deze keer over de aanstelling van een nieuwe bondscoach voor Oranje, de opvolger van Danny Blind. In een paar dagen tijd is die zoektocht compleet ontspoord, met een soort bloederige publicitaire oorlog tot gevolg. Kern van het verhaal: zowel Henk ten Cate als Dick Advocaat denkt bondscoach te worden, nadat beiden uitgebreid met Van Breukelen hebben gesproken. De eerste in Abu Dhabi, de tweede in Istanboel. De technisch directeur wil beide opties zo lang mogelijk open houden, blijkbaar, en geeft ze allebei het gevoel eerste keus te zijn. Verschillende media melden zondagavond al dat Ten Cate het wordt, maar Advocaat heeft op dat moment nog een streepje voor: voor hem is op de werkvloer in Zeist meer draagvlak. Van Breukelen zelf twijfelt. Het gesprek met Ten Cate is ook goed geweest.

Bij terugkeer in Zeist gaat de technisch directeur in gesprek met alle partijen. Zijn formele leidinggevenden uiteraard, onder wie de raad van commissarissen en directeur Jean-Paul Decossaux, en met mensen op de werkvloer rondom Oranje. Wie in het hele verhaal óók nadrukkelijk om advies wordt gevraagd door Van Breukelen: Louis van Gaal.



De oorspronkelijke droomkandidaat wordt de laatste weken nog meerdere keren gepolst of hij het écht niet wil doen, bondscoach worden. Van Gaal weigert steeds, maar geeft Van Breukelen wel een advies mee. Ofwel Ten Cate moet het gaan doen in een combinatie met Fred Rutten, ofwel gewoon Advocaat, in diens geval met een assistent naar eigen keuze.



Juist in dat advies ligt, direct gevolg of niet, ook de kiem van de chaos die zou volgen. Over de combinatie met Fred Rutten is ook Ten Cate enthousiast namelijk, dat is in Abu Dhabi besproken. Beide partijen spreken af daar werk van te maken. Het probleem blijkt alleen al snel: Rutten wil niet. De Tukker voert een goed gesprek met Ten Cate, maar wil zijn carrière vervolgen als hoofdtrainer.



De bal rolt daarmee weer terug naar waar hij oorspronkelijk lag: Dick Advocaat. Tenminste, dat zou je denken. Van Breukelen weegt en wikt nog steeds, en ondertussen heeft Ten Cate via de media zijn troepen gemobiliseerd. De spelers zouden faliekant tegen Advocaat zijn, de druk wordt opgevoerd, de ene publicatie volgt op de andere.



Van Breukelen houdt de lijn met Ten Cate steeds open, zegt het helemaal te zien zitten met hem en appt zich een ongeluk. Maar als Rutten het niet doet, wie is dan een geschikt alternatief naast Ten Cate? Wie kan voor balans, routine en rust zorgen naast de emotionele Amsterdammer? Opvallend gegeven: Ruud Gullit is in combinatie met Ten Cate nooit een serieuze optie geweest als assistent, maar in combinatie met Advocaat juist wél.