KNVB: Amateurclubs rooien het niet

Van der Zee: ,,De clubs worden er helemaal gek van en ze worden op kosten gejaagd. Terwijl het amateurvoetbal na ons koningshuis het belangrijkste culturele erfgoed is. Daar kunnen ze in Den Haag niet van zeggen dat het onbelangrijk is of toelaten dat we worden opgezadeld met enorm veel regelgeving.” Deze week nog ontstond er onrust bij voetbalclub Bladella vanwege de verplichte lotenverkoop door jeugdleden. Van spelertjes die de doelstelling niet haalden, werd het lidmaatschap opgeschort.

Helpdesk

,,Deze problemen bedenken we niet op een achternamiddag”, aldus de directeur amateurvoetbal. ,,We hebben 120 mensen in het veld, adviseurs in de regio’s, die verenigingen bezoeken. Daarnaast hebben we een portaal dat ‘KNVB assist’ heet, een helpdesk. Daar horen en zien we heel veel. En we organiseren honderden bijeenkomsten in het land, waar we duizenden mensen spreken. Tot slot houden we enquêtes onder de verenigingen.”