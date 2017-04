KNVB blundert met Advocaat

Door het gedoe rond de zoektocht naar een nieuwe bondscoach had ik vorige week toch al een rotweek. Dat de KNVB uiteindelijk weer bij Dick Advocaat terecht is gekomen, en dus niet bij Henk ten Cate, vind ik een grote blunder. Hoe kun je iemand terughalen die Oranje kort geleden nog in de steek heeft gelaten?



Maar eerst dit: laat niemand zeggen dat ik een belang heb. Ja, ik golf weleens met Henk ten Cate en we hebben respect voor elkaar. Maar meer dan een goede kennis is hij niet. Anders was ik toch allang een keer met hem meegegaan naar een ver voetballand? Maar dat is nog nooit aan de orde geweest. De afgelopen weken werd ik op de hoogte gehouden door de KNVB en anderen. Soms kreeg ik informatie, soms werd mijn mening gevraagd en ik heb dus een keer gezegd - ook in deze krant - dat Ten Cate een goeie zou zijn. Ik had ook echt het idee dat hij de nieuwe man zou worden, maar er is dus ergens iets gebeurd.