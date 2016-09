KNVB deelt flink wat minder stadionverboden uit

Volgens de nationale voetbalbond komt de daling voor een deel doordat er vorig seizoen geen grote incidenten waren. In het seizoen ervoor waren er rellen rond de wedstrijd tussen FC Den Bosch en FC Oss (98 stadionverboden) en ging het mis bij het Europa League-duel tussen AS Roma en Feyenoord (80 stadionverboden).



Ook het aantal incidenten binnen en buiten het stadion daalde van 822 naar 733. Het aantal personen dat met de politie in aanraking kwam ging omlaag van 852 naar 697. Daarnaast daalde ook het aantal uren dat de de politie moest inzetten van 301.840 uur in 2014/2015 naar 273.938 uur in het seizoen 2015/2016.



De KNVB is blij met de daling in de cijfers op diverse fronten, maar wil niet te vroeg juichen. ,,We zien dat we over de jaren heen op ongeveer hetzelfde niveau blijven hangen. Bij de helft van het aantal wedstrijden zijn er combiregelingen, waarbij een toegangskaartje is gekoppeld aan een verplichte vorm van vervoer. Dat mag niet nodig zijn. We hebben het probleem beheersbaar gemaakt met maatregelen die alle voetbalfans treffen. De uitdaging is nu om maatregelen te nemen die alleen de rotte appels treffen en om tegelijkertijd voetbal leuker te maken voor de echte fans'', zegt Gijs de Jong, operationeel directeur betaald voetbal van de KNVB in het verslag.