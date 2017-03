KNVB houdt niet van brutaaltjes

Toen Ajax en Feyenoord de Europa Cup 1 nog gewoon konden winnen had je dus Frans Derks. Collega-columnist Sjoerd Mossou wees daar al op, afgelopen zaterdag.



Frans Derks. Een aantrekkelijke man die met gebreide voetbalsokken aan en in een heerlijk strak broekje eredivisiewedstrijden leidde. Dat deed hij meestal voortreffelijk en in een geheel eigen stijl. Autoritair ingesteld maar geheel naar de tijdgeest - in de jaren '60 en '70 diskussieerde en kommuniseerde men wat af - was er inspraak mogelijk. Frans legde alles uit aan Cruijff, Van Hanegem of mindere goden, iedereen mocht Derks bij zijn voornaam noemen.