KNVB maakt er al tijden een bende van

Mijn club Feyenoord alleen aan de leiding, dat zou bij mij toch een heel tevreden gevoel moeten oproepen. Maar het is er nog niet, zeg ik eerlijk. De overwinning tegen Excelsior was ruim, maar ik zie in het veldspel toch nog veel te weinig aanknopingspunten die mij vertellen dat als het straks wel even tegenzit bij Feyenoord, de manier van voetballen uitkomst gaat bieden. Het kleine Excelsior liet de wedstrijd uit handen glippen in een kleine tien minuten tijd. Feyenoord slaat dan toe op basis van individuele klasse, niet op basis qua veldspel. Dan doel ik vooral op Steven Berghuis, die onvoorspelbaarheid in het spel van Feyenoord heeft gebracht. Dat gebeurde overigens wel pas toen hij vanaf de vertrouwde de rechterkant mocht spelen. Ik hoorde trainer Giovanni van Bronckhorst een week geleden letterlijk zeggen dat hij Berghuis nooit aan de linkerkant zou gaan opstellen omdat hij daar niet thuis zou horen. Zeven dagen later stond hij er dus wel. Net zoals Dirk Kuyt vorig seizoen absoluut geen optie was als nummer tien. Tot Dick Advocaat binnenstapte en Kuyt opeens toch wel een schaduwspits was. A zeggen en B doen, dat moet je als trainer niet te vaak doen, want dan verlies je geloofwaardigheid bij het publiek, maar ook bij jouw eigen spelers.

PSV viel mij gisteren ook tegen. Trainer Phillip Cocu vond dat zijn ploeg er tegen FC Groningen ondanks de 0-0 echt alles aan had gedaan. Dat idee had ik zelf toch meer bij arbiter Bas Nijhuis, die streng was voor de Groninger Bacuna en maar blessuretijd bleef bijtellen



Ajax won wel in Deventer, maar dat neemt in Amsterdam de pijn van het verlies in Rusland tegen FK Rostov in de Champions League natuurlijk niet weg. Hakim Ziyech kan Ajax zeker verder helpen, dat is duidelijk. Maar tot voor kort dachten ze er daar in de ArenA toch ook heel anders over? Ziyech was geen optie. Weer zo'n gevalletje van iets roepen en een week later het tegenovergestelde (willen) doen.



Maar ja, wat wil je als de KNVB, het overkoepelende orgaan, zichzelf maar belachelijk blijft maken. Oranje is weggezakt. Het aanstellen van een assistent-bondscoach, hoe moeilijk kan het zijn? De profielschets ging van René Meulensteen naar Dick Advocaat naar Ruud Gullit en Foeke Booy. Ondertussen moet een gewaardeerde kracht als teammanager Hans Jorritsma opeens weg van Hans van Breukelen en daar is bondscoach Danny Blind dan weer fel op tegen. Bert van Oostveen laat het allemaal gebeuren.



Ik zag na Feyenoord-Excelsior een grappig Turks jochie voor de televisiecamera's staan. Dogucan Haspolat was zijn naam. 16 jaar. Hij is sinds zaterdag de eerste speler uit het geboortejaar 2000 in de Eredivisie. Dat ventje van Excelsior vertelde dat hij straks eventueel ook nog voor een Turkse nationale ploeg kan kiezen. En hoewel het in dat land allesbehalve rustig is, zou ik hem bijna willen adviseren dat maar te doen ook. Want de KNVB maakt er al tijden zo'n bende van, dat ik het daar niet meer goed zie komen. En dat is een trieste constatering.