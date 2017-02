Koeman genomineerd voor verkiezing manager van de maand

Koeman heeft voor de publieksverkiezing concurrentie van Paul Clement (Swansea City), Mark Hughes (Stoke City) en Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur). Koeman kende een goede januarimaand met zijn ploeg. Everton won van Southampton (3-0), Manchester City (4-0) en Crystal Palace (1-2). In de FA Cup werd echter met 1-2 verloren van Leicester City. De februarimaand begon Everton woensdagavond met een 1-1 gelijkspel bij Stoke City. Komende zaterdag wacht voor Everton, dat zevende staat, de thuiswedstrijd tegen Bournemouth.



Koeman won de prijs al twee keer eerder als coach van Southampton: in september 2014 en januari 2016. Hij is voorlopig de enige Nederlandse coach die deze prijs won. De Italiaanse Chelsea-coach Antonio Conte ging de afgelopen drie maanden met de prijs aan de haal, maar is nu dus niet genomineerd.



Voor de verkiezing van beste speler van de maand in de Premier League in januari zijn Gylfi Sigurðsson (Swansea City), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Del Alli (Tottenham Hotspur), Séamus Coleman (Everton) en Alexis Sánchez (Arsenal) genomineerd. Ook hier kan op gestemd worden.