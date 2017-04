Koffiedik kijken was nog nooit zo slopend

Zeker, het is wel vaker spannend geweest in de eredivisie, maar dit is nu eenmaal geen titelrace zoals alle andere. In de jaren waarin PSV bovenaan staat, doemt doorgaans vanzelf de vraag op wanneer de Platte Kar moet worden besteld (met of zonder winterbanden). Staat Ajax bovenaan, dan leeft er in Amsterdam amper twijfel over het kampioenschap, zoals afgelopen seizoen nog maar eens bleek, letterlijk tot op de laatste speeldag.



Bij Feyenoord dringt onherroepelijk het verleden zich op. Niet alleen het 'Legioen' is van oudsher geneigd fatalistisch te denken, de hele club is een nieuw soort situatie beland, van de directie tot de afdeling persvoorlichting. Alleen de spelers en de trainer zijn tamelijk stoïcijns, zo is tot nu toe gebleken: op elke teleurstelling kwam steeds een overtuigende respons.



Toch leeft de Feyenoord-aanhang ook komende zondag weer massaal tussen hoop en vrees. Uw verslaggever was woensdagavond amper het Maasgebouw uitgestapt na de 8-0 tegen Go Ahead Eagles, of hij werd aangeklampt door een paar smachtende Feyenoord-fans. Het ging toch wel goed komen hè? Ja toch?



,,Alleen nog van PEC Zwolle winnen, dan móet het lukken'', aldus het lichtelijk aangeschoten clubje, vrolijk in koor. ,,Die wedstrijd wordt cruciaal!''



Een dag later op het AD Sportfilmfestival, bij de première van de film 'De Coolsingel liep vol': zelfde verhaal. Overal stonden Feyenoorders elkaar weer moed in te spreken, wakend voor overmoed, want de statistieken liegen niet: de laatste vier jaar won Feyenoord niet één keer op het Zwolse kunstgras.