Komt dat zien, komt dat zien!

Een van de terugkerende woorden bij schaatsers in dit pre-olympische seizoen: blauwdruk. Deze maanden worden door de top gezien als een blauwdruk voor volgend jaar, en voor dit NK geldt dat in het bijzonder. Want precies over een jaar wordt in Heerenveen het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) gereden, de wedstrijd die door veel topschaatsers door de concurrentiestrijd in Nederland minstens even zwaar wordt ervaren als de Olympische Spelen zelf.



Dit jaar kan er nog geëxperimenteerd worden, volgend jaar niet meer. Neem Sven Kramer, hij bleef eerder deze maand langer dan zijn teamgenoten in het Italiaanse bergdorp Collalbo. Bevalt dit langere verblijf op hoogte, dan is de kans groot dat hij volgend jaar hetzelfde doet. Anders niet.