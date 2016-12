Kopbalkoning Tim Cahill (37) heeft nog één doel voor ogen

Hoewel Cahill razend populair is bij de clubs waar hij heeft gespeeld, is vooral zijn interlandcarrière voor Australië indrukwekkend. Cahill debuteert in 2004 voor de Socceroos en gaat die zomer nog mee naar de Olympische Spelen in Athene. Inmiddels is hij met 48 goals in 96 interlands topscorer aller tijden voor de Socceroos.



Bijna was die interlandcarrière voor zijn geboorteland er niet gekomen. De moeder van Cahill komt uit Samoa. In 1994, als hij 14 jaar is, doet hij met het onder 20-team mee aan het jeugdkampioenschap van Oceanië. Hij speelt slechts een paar minuten op het toernooi, maar dit zou later nog vervelende gevolgen hebben. Mick McCarthy, zijn oude trainer bij Millwall, wil hem in 2002 oproepen voor Ierland voor het WK in Japan en Zuid-Korea. Cahill heeft immers een Engels-Ierse vader, dus dat moet geen probleem zijn. Die paar minuten op dat jeugdtoernooi boren hem echter een WK door de neus, omdat FIFA-regels voorschrijven dat je na een jeugdinterland niet voor een ander land uit mag komen. In 2004 wordt deze regel eindelijk geschrapt, mede door zijn zaak. Cahill mag op dat moment kiezen uit een interlandloopbaan voor vier landen: Australië, Engeland, Ierland en Samoa. Het wordt zijn geboorteland Australië, een keuze die zowel voor het nationale team als voor Cahill zelf geweldig uitpakt.



Eerste goals op een WK namens Australië



Cahill maakt in 2006 tegen Japan de eerste (en kort daarna ook de tweede) goal ooit voor Australië op een WK, nadat het nationale team op het WK 1974 (ook in Duitsland) niet tot scoren kwam. Op het WK 2010 scoort Cahill met een prachtige kopbal tegen Servië wederom op het hoogste podium. Zijn beste WK speelt Cahill in 2014 in Brazilië. Bondscoach Ange Postecoglou gaat met een nieuwe lichting spelers op pad, maar houdt in zijn selectie wel plaats voor Cahill. Die is dan 34 jaar en kan het hoge tempo op het middenveld niet meer 90 minuten aan, maar is voor het jonge team van Postecoglou wel een ideale targetman.



Als spits doet Cahill het uitstekend op zijn derde WK. Hij scoort met een knappe kopbal tegen Chili voor het derde WK op rij, maar deze prestatie overtreft hij vijf dagen later tegen Nederland met een wonderschone volley met zijn zwakkere linkerbeen. Cahill heeft zich nu echt in de geschiedenisboeken van het Australische voetbal geschoten. In mijn Oranje-shirt sta ik te juichen voor de goal van Cahill. M'n vrienden kijken vreemd op, maar ik kan het niet laten. Ik weet hoeveel spelen voor zijn land voor hem betekent en gun hem deze goal, dit magische moment.