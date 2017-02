Koster is 'back in the game': Lang geleden dat ik zo hard liep

Koster won twee jaar geleden het brons op de EK indoor in Praag, maar het afgelopen zomerseizoen liep uit op een mislukking voor de Boskoopse. Ze raakte overtraind en presteerde onder haar kunnen op de Spelen in Rio. ,,Vijf weken helemaal niets doen en daarna rustig opbouwen in Zuid-Afrika hebben me goed gedaan. In de wedstrijd in Birmingham was het gevoel weer goed.’’