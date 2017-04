Krajicek mist Fed Cup-duel door nieuwe operatie

Via een bericht op Facebook maakte Krajicek het vervelende nieuws wereldkundig. ,,Alles gebeurt met een reden. Volgende week moet ik wederom aan mijn knie worden geopereerd, voor de vijfde keer in mijn nog jonge leven alweer. De laatste dagen had ik moeite met het accepteren van dit feit, maar er zit niks anders op.''

De 28-jarige Krajicek - door problemen met haar rechterknie miste ze onder meer de Olympische Spelen van 2008 én 2012 - werd eerder deze week nog opgenomen in de Fed Cup-selectie . Nederland speelt op 22 en 23 april tegen Slowakije in een play-off voor wereldgroep 1. Die ontmoeting zal Krajicek nu dus aan zich voorbij moeten laten gaan.

Krajicek kwam in februari voor het laatst in actie, tijdens de confrontatie met Wit-Rusland in de kwartfinales van de Fed Cup. Ze verloor toen in Minsk haar beide enkelspelen, waardoor Oranje kansloos onderuitging (4-1). De tennissters moeten nu tegen Slowakije een langer verblijf in de wereldgroep zien af te dwingen, wel zonder Krajicek.