Krajicek ook in dubbelspel uitgeschakeld in New York

Babos kan net niet stunten tegen Halep

20:15 Simona Halep is op de US Open ontsnapt aan een vroege uitschakeling. De Roemeense nummer vijf van de plaatsingslijst leek in de derde ronde in New York op weg naar een eenvoudige zege tegen Timea Babos uit Hongarije maar kwam in de tweede set in de problemen. Ze had een derde set nodig voor de winst: 6-1 2-6 6-4. Babos had een ronde eerder de Nederlandse Richèl Hogenkamp uitgeschakeld.