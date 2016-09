Krajicek verder in dubbel op US Open

Review Jong Oranje heeft plaatsing voor EK niet meer in eigen hand

19:37 Jong Oranje heeft vrijdag in de EK-kwalificatie punten laten liggen in Minsk. De talenten van bondscoach Fred Grim moesten bij Wit-Rusland genoegen nemen met een gelijkspel: 2-2. Winst was vereist om de kansen op deelname aan het EK van volgend jaar in Polen in eigen hand te houden.