Kritiek op Memphis na verloren derby met Lyon

Saint-Étienne won de altijd beladen derby door vroege goals van Kevin Monnet-Paquet ('9) en Romain Hamouma ('23). Daarna was Olympique Lyon niet in staat om nog iets terug te doen. In de blessuretijd kregen Rachid Ghezzal en Corentin Tolisso nog rood namens Olympique Lyon, waardoor de bezoekers de wedstrijd met negen spelers eindigde.



Olympique Lyon blijft vierde op de ranglijst in de Ligue 1. Het gat met Paris Saint-Germain en OGC Nice, de huidige nummers 2 en 3, is liefst 12 punten. Saint-Étienne, de nummer 5 op de ranglijst, komt door de overwinning in de derby op één punt van Olympique Lyon. AS Monaco staat bovenaan in Frankrijk met 52 punten na 23 duels.



Memphis Depay speelde vanavond zijn derde wedstrijd voor Olympique Lyon. Hij werd na 65 minuten vervangen door Mathieu Valbuena. Hij maakte zijn debuut met een invalbeurt van 11 minuten tegen Lille (3-1 winst) en deed vorige week 67 minuten mee in de 1-2 verliespartij tegen Olympique Marseille.