Kroatië na elf jaar weer in finale Daviscup

Cilic haalde alle drie de overwinningen voor zijn land binnen. De 27-jarige nummer elf van de wereld versloeg vrijdag in het enkelspel Lucas Pouille en een dag later bezorgde hij zijn land, samen met Ivan Dodig, winst in het dubbelspel.



Frankrijk kon in de halve finale niet het sterkste team opstellen. Jo-Wilfried Tsonga (twaalfde van de wereld) en Gaël Monfils (achtste van de wereld) meldden zich allebei geblesseerd af.



In de finale van de Daviscup speelt Kroatë eind november tegen Groot-Brittannië of Argentinië. De stand in die halve finale na vier partijen is 2-2.