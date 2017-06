Kruijswijk: Ik blijf knokken voor die gele trui

Zinderend

Derde staat de kopman van de Lotto-Jumbo-ploeg, op dertien seconden. Zinderend zal de strijd zijn tot en met de afsluitende tijdrit in Schaffhausen zondag, met zes aan elkaar gewaagde mannen binnen de 35 seconden van elkaar. ,,Bergop ben ik een van de besten, maar het verschil kon ik tot nu toe helaas nog niet maken. Toen Pozzovivo voor de top aanzette, ging hij net een tandje te hard, maar daarna herstelde ik weer goed'', zegt Kruijswijk, waarna hij, licht klappertandend, aankondigt een nieuwe poging te wagen in de etappe naar de Tiefenbachferner. Die aankomst vandaag ligt hem, met een finish op liefst 2700 meter hoogte.



Morgen volgt er een venijnig heuvelachtig criterium. En zondag wordt er afgesloten met een lastige tijdrit van 28,6 kilometer. Natuurlijk rekent Kruijswijk zich nog niet rijk, maar hij past ervoor zichzelf in de rol van underdog te wringen. Hij is een van de favorieten, vindt hij. ,,Zoals het er nu voor staat, zou ik die tijdrit wel willen beginnen. Ik denk dat ik een van de betere tijdrijders ben van de jongens die vooraan staan, zeker op dit parkoers. Niet te lang, redelijk lastig, daar schat ik mij met mijn huidige conditie goed in.''



Eerder deze week vertelde de klimmer uit Nuenen al dat een overwinning in Zwitserland de teleurstelling over zijn verloren Giro (geen topvorm, uiteindelijk ziek uitgestapt) niet zomaar kan wegpoetsen. Een logische uitspraak, na een maandenlange voorbereiding met oogkleppen op, maar een eindzege in deze zware WorldTour-koers vol hoogtemeters zou wel degelijk verreweg de grootste overwinning in zijn carrière betekenen. Op zijn erelijst nu: de zesde etappe in de Ronde van Zwitserland in 2011, toen hij overigens als derde in het klassement eindigde, en in 2014 het eindklassement in de Arctic Race in Noorwegen.



In 1976 won Hennie Kuiper de Ronde van Zwitserland, daarna volgden door de jaren heen namen als Andy Hampsten, Sean Kelly, Alex Zülle, Lance Armstrong, Jan Ullrich, Aleksandr Vinokoerov, Fabian Cancellara en Rui Costa. Kruijswijk heeft een unieke kans om de tweede Nederlander op de erelijst te worden. ,,Maar het is nu nog iets te vroeg om het daar over te hebben. Ik voel mij goed en dat is belangrijk. Ik blijf knokken voor die gele trui.''