Kuyt is Appie Happie zelf

Dirk doet zelden een schokkende of schijtlollige uitspraak, maar dat deed Appie Happie ook niet, want die had het te druk met bananen eten en naar de meisjes kijken.



Bij Kuyt meen ik de laatste maanden soms een soort angst te bespeuren. Nu hij niet meer elke wedstrijd in de basis staat, is Dirk bang dat dit misschien niet 'zijn' titel wordt, of dat we zijn status van boegbeeld in twijfel trekken, zo vlakbij de Coolsingel.



Dat we over tien of twintig jaar een soort kant-tekening achter zijn naam zullen plaatsen, omdat hij na de winterstop niet altijd onomstreden was. Onzin natuurlijk.



Dirk Kuyt is de Appie Happie van dit Feyenoord in hoogsteigen persoon, de blonde roerganger, het gezicht dat voor altijd verbonden zal zijn aan dit voetbalseizoen. Als het iemands landstitel wordt, dan toch echt die van Dirk, blonde visserszoon uit Katwijk.