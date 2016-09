Kwade Van Praag is 'solistisch optreden' bij KNVB zat

Michael van Praag spreekt zich voor het eerst uit over de bestuurscrisis bij de KNVB. De voorzitter van de bond heeft schoon genoeg van alles wat er misgaat in Zeist en pleit voor meer openheid. Bij grote beleidsbeslissingen is er er volgens Van Praag te vaak sprake van 'solistisch optreden' binnen de top. Een boze Van Praag noemt 'de druppel' dat hij zelf niet werd geïnformeerd over het vertrek van directeur betaald voetbal Bert van Oostveen. ,,We hebben binnen de KNVB een structuur met aparte secties betaald voetbal en amateurvoetbal'', licht Van Praag toe. ,,Als er een coach moet worden aangesteld of moet vertrekken, gaat dat buiten de bondsvoorzitter en het bondsbestuur om. Dat is zo afgesproken, dat werkt goed en daar ben ik ook zeer tevreden over. Maar nu gaat het over de directeur. Dan verwacht ik dat de raad van commissarissen de bondsvoorzitter in vertrouwen neemt en bijpraat wat er gaande is.'' Van Praag wist nu echter tot op het eind van niets. ,,En ook Pier Eringa, mijn collega van het amateurvoetbal, wist van niks. Ik wil niet met de vinger wijzen naar die of die, maar ik heb geen zin om de zwarte piet te krijgen voor zaken waarvan ik niet op de hoogte ben. Ik hoor en lees nu al dat ik weg zou duiken.''

Niet ingelicht, hoe kan dat?



,,Pas op zaterdag kreeg ik van Bert zelf te horen dat hij de donderdag erop zou gaan vertellen dat hij zou aftreden. Dat nieuws lekte daarna eerder uit in het AD. En de voorzitter van de rvc belde mij pas voor het eerst op de dag van de interland tegen Griekenland. Je kunt je wel voorstellen hoe kwaad ik ben. ,,Ik ben nu nog anderhalve week druk met de UEFA-verkiezing. Als ik UEFA-voorzitter word, ben ik geen voorzitter van de KNVB meer, maar dan ga ik dit toch oppakken. En als ik het niet word, dan reden te meer om het te doen. Dat zal achter de schermen gebeuren.''



De onvrede van Van Praag past in het beeld dat ook wordt geschetst in een recente interne brief binnen de KNVB van de rvc aan de ondernemingsraad. Daarin schrijven de toezichthouders dat het tijd is voor meer communicatief vaardige managers in de bestuurstop. Daarom wordt Gijs de Jong in de brief als een zeer geschikte opvolger voor Bert van Oostveen aangeduid.



De KNVB is dus al in transitie. Er is een technisch directeur, een hypermoderne campus, er komt een innovatiemanager, enzovoorts. Waarom meneer Van Praag, zijn kopstukken zoals u deze zomer al niet naar buiten getreden om alle veranderingen uit te leggen?



,,Laat ik daar in algemene zin dit over zeggen: ik vind dat de KNVB veel pro-actiever moet communiceren, over allerlei zaken die spelen. Of het nu het profvoetbal aangaat, of het amateurvoetbal. Over de gehele linie. ,,Zie het zo: de KNVB is een oester. En die oester moet open en zal nu opengaan. Openheid staat ook in mijn programma voor de UEFA-verkiezing. Dit akkefietje rond het vertrek van Bert is ook weer een katalysator. En alvast voor de duidelijkheid: de afdeling communicatie heb ik aan mijn zijde. Die strijden ook voor meer openheid.''