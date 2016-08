Kwartiertje voor Van der Vaart bij competitiedebuut

Antonio nieuwe naam in eerste selectie Allardyce

21:02 Michail Antonio is de enige nieuwe naam in de selectie van Sam Allardyce, de nieuwe bondscoach van Engeland. Allardyce roept in zijn eerste selectie in totaal vier spelers op die niet in de Engelse selectie zaten op het afgelopen EK, waarin Engeland in de achtste finales roemloos werd uitgeschakeld door IJsland.