'Laat ze maar komen allemaal'

Van de beste schaatser die nooit wereldkampioen werd, naar tweevoudig wereldkampioen in 24 uur. De Gangneung Oval is vanaf nu de favoriete ijsbaan van Kjeld Nuis.



Hij was favoriet op de 1000 en 1500 meter, maar dat wilde in het verleden niet zeggen dat hij het ook zou waarmaken. De man die onder druk kon bezwijken, die de Olympische Spelen miste door een overdosis zenuwen, gooide die last in Zuid-Korea resoluut van zijn brede schouders. Zaterdag won hij de kilometer, gisteren de mijl. Allebei met overtuiging. Nuis voltooide het kwintet aan goud voor zijn ploeg Lotto-Jumbo, dat bij de mannen alle individuele afstanden op de WK won.



Dat zorgde zelfs voor wat extra druk, vertelde Nuis. ,,Nadat Sven en Jan al hadden gewonnen, kon ik natuurlijk niet uit de toon vallen", doelde hij op het goud van Kramer op de 5 (en later ook de 10) kilometer en Smeekens op de sprint. ,,Toen ik Jan vrijdag belde om hem te feliciteren, ging híj míj bedanken voor de hulp in de trainingen, of zoiets. Wat een gentleman ben je dan."



Nuis sprak van de beste 1500 meter uit zijn carrière. Hij hoopte al op een loting tegen Denis Joeskov, de Rus die de afgelopen drie wereldtitels won. Op de vliegende start van Nuis had hij geen antwoord. ,,De ontlading was gruwelijk, het Wilhelmus kwam twee keer hard bij me binnen, ik hield het maar net droog. Als kleine jongen keek ik tv en hoorde dat bij Rintje Ritsma. Nu kan ik eindelijk genieten. Want na de 1000 meter heb ik dat te kort gedaan. Ik focuste me snel weer op de volgende afstand. En nu? Ik ga niet drinken, hoor. Het zal wel een taartje van de Starbucks worden."



Sfeer

Bij Lotto-Jumbo tilt iedereen elkaar naar een hoger niveau, zegt Nuis. Uiteraard wordt er hard gewerkt, maar de factor sfeer mag niet worden onderschat. Kramer, altijd in voor goedbedoeld stoken, had Nuis zaterdag aan het ontbijt nog even fijntjes aan zijn favorietenrol herinnerd. 'Voel je de druk, Kjeld?'. ,,Maar weet je", zei Nuis ,,op het ijs voel ik geen druk meer. Ik ben super zelfverzekerd geworden door de constante prestaties dit seizoen. Zo lekker dat het gelukt is. En niet met een paar honderdsten, hè. Dat geeft vertrouwen voor de Olympische Spelen. Er is een hele last van me afgevallen. Laat ze maar komen allemaal."