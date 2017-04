'Laatste dagen voor een titel heel bijzonder'

Ruud Heus (56) weet nog dat ook hij in 1993 zeker wist, dat de titel naar Feyenoord zou gaan. ,,We wonnen midweeks bij MVV en toen wisten wij, dit is voor ons'', zegt Heus. ,,De dag van de laatste wedstrijd tegen FC Groningen, dat je weet dat het zover is. Uniek om mee te maken, ik krijg nu weer kippenvel als ik er aan denk.''



Als speler heb je in elk geval nog invloed op het resultaat, als trainer op de wedstrijddag nauwelijks nog. Dat moet schelen aan nervositeit. Geert Meijer was assistent van Willem van Hanegem in 1993, maar later ook de rechterhand van Leo Beenhakker in 1999.



'Kampioensploeg is mentaal sterk'



,,In 1993 trokken de supporters dagen eerder naar Groningen'', zegt Meijer (66). ,,Gingen ze langs de deuren om seizoenkaarten te kopen. Natuurlijk krijg je dat mee. Een kampioensploeg is mentaal sterk. In 1993 werd de Europese wedstrijd tegen Spartak Moskou een dag uitgesteld. De KNVB bood Feyenoord aan om ook de eerstvolgende competitiewedstrijd tegen Volendam op te schuiven. Samen met Willem van Hanegem stelde ik het voor aan de spelersgroep, maar die gasten riepen meteen 'onzin'. Ze speelden gewoon op zondag tegen Volendam en dat duel was voor de pauze al beslist. Als je die spelers hebt, weet je in de laatste dagen voor een kampioenswedstrijd dat het goed zit.''



In 1999 was dat helemaal het geval. ,,Want toen waren we zoveel sterker en konden we bijna de datum uitkiezen waarop we kampioen zouden worden'', zegt Meijer. Brard, doelpuntenmaker in de kampioenswedstrijd tegen Willem II (0-5), weet dat er ook in 1984 geen stress meer was. ,,We hadden Cruijff hè, afgelopen week tijdens zijn geboortedag dacht ik nog veel aan hem. Dat jaar was zo geweldig. En in Tilburg opende hij ook gewoon de score. Na het binnenhalen van de titel was de sfeer in Rotterdam intens. En dat zal nu nog erger zijn dan destijds, dat is zeker.''