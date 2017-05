'Laatste linie, dat is de zwakke plek van Lyon'

Dat ene zinnetje waart als een soort echo rond de Amsterdam Arena. ,,Lyon is de moeilijkste tegenstander die we konden treffen.'' Davy Klaassen zei het, net als Joël Veltman. En sindsdien zegt eigenlijk iedereen het bij Ajax. Alhoewel. Op Hakim Ziyech na dan. Volgens hem is Manchester United een betere ploeg. Als dwarsdenker deed de middenvelder even niet mee met de napraterij. Over Celta de Vigo, die andere halvefinalist en door Ajax al eens verslagen in de groepsfase, hoor je niemand.



Natuurlijk is het collectieve gevoel over de tegenstander Lyon wel te verklaren. Voetbalminnend Nederland zag hoe de Fransen speelden met AZ in de tweede ronde van de Europa League. Spelen? Erger eigenlijk: AZ werd voor joker gezet met nederlagen van 1-4 en 7-1. Alleen díe wedstrijden van Lyon liggen nog het verst in het geheugen.



Maar Lyon is óók de ploeg die dit seizoen in Frankrijk al dertien keer verloor en vierde staat, op 26 punten van koploper Monaco. De eerste drie plekken in de Franse competitie zijn uit zicht. Maar precies daarin schuilt ook het gevaar. Net als in Amsterdam is daar het credo: alle ballen op de Europa League. Winst van het toernooi is voor Lyon de enige manier om volgend jaar Champions League te spelen.



Oud-international Wilbert Suvrijn (54), die onder meer speelde voor Montpellier, woont nog altijd in Frankrijk en volgt de Franse competitie op de voet. Ook hij vindt dat Lyon de favoriet is, maar ziet wel degelijk kansen voor Ajax. ,,Omdat Lyon altijd initiatiefrijk wil spelen. Het is geen laffe ploeg die niet plooit. Maar belangrijker: de centrale verdedigers zijn de probleemgevallen bij Lyon. De achterhoede is trouwens al jaren een zwakke plek. Kijk eens naar het aantal tegentreffers in de Ligue 1: 42 in 34 duels. Dat zegt genoeg.''



Natuurlijk is Lyon een gerenommeerde subtopper in Europa, maar de hoogtijdagen van begin deze eeuw zijn geweest. Al zijn de meest magere jaren wel voorbij. Meer dan in het verleden leunt de ploeg op spelers die zelf werden opgeleid: Nabil Fekir, Corentin Tolisso en Alexandre Lacazette.

Die laatste, een veel scorende spits, gaat de eerste wedstrijd tegen Ajax vanwege een blessure niet halen. Achter de naam van Tolisso stond een vraagteken, maar hij is er zeer waarschijnlijk wel gewoon bij. Ajax moet op zijn beurt met een geïmproviseerde verdediging spelen, omdat Veltman en Nick Viergever geschorst zijn. Juist de blessure van Lacazette is goed nieuws voor Ajax, vindt Suvrijn. ,,Het is eigenlijk best gek dat hij nog altijd bij Lyon speelt. Die jongen scoort al jaren als een razende. Van zijn afwezigheid kan Ajax echt gaan profiteren.''

